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        Edirneli öğrenciler İtalya'da düzenlenecek dil olimpiyatlarına katılacak

        Edirneli öğrenciler, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Hippo İngilizce Dil Olimpiyatları'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:43
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        Edirneli öğrenciler İtalya'da düzenlenecek dil olimpiyatlarına katılacak
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        Edirneli öğrenciler, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Hippo İngilizce Dil Olimpiyatları'na katılacak.

        Keşan Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Nehir Öner ve Merve Yılmaz ile Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Yoluç, Anafartlar İlkokulu İngilizce öğretmeni Eylem Sezen Yavuz koordinatörlüğünde 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlarda Edirne'yi temsil edecek.

        Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngilizceye ilgi duyanları bir araya getirerek kaynaşmasını sağlayan etkinliğe dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin katılacağını söyledi.

        Ön elemelerde öğrencilerin başarı gösterdiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Dünya finalleri 50'den fazla ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. 70 binden fazla öğrenci bu sınava giriyor. Orada kendi yaş kategorilerinde yarışacaklar. Genelde bu dil olimpiyatlarını özel okul öğrencileri tercih ediyor. Devlet okulu olmamıza rağmen ben kendi öğrencilerime güvendiğim için sınava soktum ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Öğrencilerim dünya finallerine gitmeye hak kazanan tek devlet okulu öğrencileri olacaklar, onlarla gurur duyuyorum."

        Anafartalar İlkokulu Müdürü Hayati Gülver de öğrencilerin başarılarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

        Gülver, öğrencilerin İtalya'da Edirne ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

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