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        Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

        Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:13
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        Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi
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        Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

        Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

        Eski Cami'deki programda Kur'an- Kerim ve ilahiler okundu.

        Cami imamı Salih Tatlı, kandil vaazında böyle gecelerin dua ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

        Edilen duanın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

        Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

        Cami Müezzini Necmettin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

        Vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

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