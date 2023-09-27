Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.
Giriş: 27.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:50
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin müşterek operasyonunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.