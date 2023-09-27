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        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:50
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        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin müşterek operasyonunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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