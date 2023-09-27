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        Edirne'de yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı

        Edirne'de, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:51
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        Edirne'de yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı
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        Edirne'de, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

        Vali Yunus Sezer, Değirmenyeni köyünde düzenlenen tarla günü etkinliğinde, gelinen yüzyılda tohumun milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

        Edirne'nin yağlık ayçiçeğinin yüzde 15'ini ürettiğini belirten Sezer, "Çiftçilerimize yerli ve milli tohumun verilmesinin anlamı gerçekten çok büyük. Televizyon ekranlarının bunu süslemesi lazım. Yerli ve milli tohum en az bizim İHA ve SİHA'larımız kadar önemli bir mesele." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında ata tohumunun öneminden bahsettiğini hatırlatan Sezer, Anadolu topraklarına uygun, hastalıklara dirençli, yerli tohumların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

        Yerli tohum desteğinin artırılması gerektiğine değinen Sezer, "Arkadaşlarımızın bize ilettiği dönüme 100, 150 kilogram alınırken yerli tohumda 200 kilograma kadar çıktığından bahsettiler. Bu oransal olarak 2 katı verim." diye konuştu.

        - Köse hastalığı ve yabancı ota dayanıklı

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da pandemi ile Rusya ve Ukrayna savaşının yerli tohumun ve gıdanın önemini bir kez daha hatırlattığını anlattı.

        Edirne'nin çalışkan çiftçilere sahip olduğunu vurgulayan Aksal, bölgede çeltik, kanola, ayçiçeği ve buğday üretiminin artarak devam ettiğini dile getirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, yerli ayçiçeği tohumunun köse hastalığı (mildiyö) ve yabancı ota oldukça dayanıklı olduğunu vurguladı.

        Bayazıt, proje kapsamında 563 çiftçiye, 784 torba 17 bin dekarda ekim yapabilmesi için 2242 ve 2259 çeşitlerinden yerli tohum dağıtıldığını belirtti.

        Edirne'de ayçiçeğinin yüzde 70'inin hasat edildiği bilgisini veren Bayazıt, sezonun çitçilere hayırlı olmasını diledi.

        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) destekleriyle Trakya'da 1865 üreticiye yerli tohum dağıtıldığını söyledi.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de fikir aşamasından, laboratuvar ortamındaki mühendisine, pazarlayan şirketinden, kullanan çiftçisine kadar hibrit ayçiçeği tohumunun tam anlamıyla yerli ve milli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer, Aksal ve Şahin biçerdöverle, çiftçi Alaaddin Oran'ın 23 dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat gerçekleştirdi.

        Hasadın ardından Sezer ve beraberindekiler ayçiçeğini inceledi. Sezer, Edirne İl Özel İdaresince çiftçilere yerli tohum desteğinin artırılacağını dile getirdi.

        Etkinliğe, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve üreticiler katıldı.

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