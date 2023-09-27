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        Edirne'de tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:15
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        Edirne'de tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, teknenin motorunu çaldıktan sonra Yenikarpuzlu beldesinde 5 bin lira karşılığında başkasına satan 2 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinden sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Tekne motoru jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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