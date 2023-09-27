Selimiye'de minare külahının altında yer alan orijinal tek çini çoğaltıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu sürüyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, cami avlusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tüm vakıf eserlerinde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de akademisyenlerden oluşan bilim kurulu heyeti ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Saraç, amaçlarının yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmak olduğunu ifade etti.

Restorasyon kapsamında caminin dış cephe temizlikleri, kubbe onarımları, kurşun işleri, sıva işleri ve dış cephe onarımlarında sona geldiklerini dile getiren Saraç, şunları kaydetti:

"Camimizin kubbe ve duvarlarında yapılan raspalar sonucu elde edilen yeni veriler doğrultusunda kalem işi çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan minarelerimizin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürmektedir. Minarelerimizin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun olarak ürettik ve iki minaremizde yerine monte ettik. Onarımı tamamlanan bir minaremizin iskelesini de en kısa sürede sökmeye başlayacağız."

Saraç, avluda bulunan şadırvanın onarımını tamamladıklarını, caminin önemli elemanlarından olan kündekari kapı ve pencere kepenklerinin temizlik ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Restorasyon boyunca caminin ziyarete ve ibadete açık olduğunun altını çizen Saraç, düzenleme çalışmaları daha önceki yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanan Selimiye Meydanı'nın yanı sıra Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'nin restorasyonunun da tamamlanmasıyla bölgenin en kısa sürede yeniden ziyaretçi yoğunluğuna kavuşturulacağını vurguladı.