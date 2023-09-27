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        Edirne'de "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı

        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğinin (EFOD) "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:12
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        Edirne'de "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğinin (EFOD) "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı.

        EFOD Başkanı Serdar İyiiz, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Yunan mitolojisi efsanelerinin, çalışılması zor bir konu olduğunu söyledi.

        Böyle bir çalışmanın dünyada çok az örneği olduğunu ifade eden İyiiz, "Çok fazla model, farklı mekanlar ve ekipmanlar gerekiyordu. Bunları imkanlar dahilinde temin ettik. Yunan mitolojisi dünyaya mal olmuş efsanelerden oluşuyor." diye konuştu.

        İyiiz, sergi açılışına katılan Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos'dan, Yunanca olarak, sergiyi Yunanistan'da da açma konusunda yardım istedi.

        Radiopoulos da İyiiz'e bu konuda yardımcı olacağını belirtti.

        Atölye sorumlusu Alparslan Bolu da sergiyle Yunan mitolojisi içindeki olayları, kişileri ve bunları kaleme alanların inanç ve düşünce yapılarını aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Bolu, 10 kişilik atölye ekibinin, 35 modelin desteğiyle Edirne, Kırklareli, Vize, Çanakkale, Kuşadası, Bozcada, İzmir ve Didim'de çekimler yaptığını ifade etti.

        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün de serginin, görenleri tarihin dehlizinde gezdirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Helen dansları gösterisi ile devam eden etkinlik, 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılmasıyla sona erdi.

        Sergi 2 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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