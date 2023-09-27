Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da polis okul çevresindeki büfeleri denetledi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri okulların çevresindeki büfelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da polis okul çevresindeki büfeleri denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri okulların çevresindeki büfelerde denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Asayiş, Narkotik, Çocuk ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şube müdürlüklerine bağlı 13 ekip, 30 personelle çıkış saatinde okul önlerinde görev aldı.

        Okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

        Polis ekipleri, öğrencileri ve velileri denetim hakkında bilgilendirdi. Öğrencilerin polis motosikletine ilgi göstermesi üzerine ekipler siren çaldı.

        Öte yandan, okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapılan işletmelerin sahipleri öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

        Veli Sezgin Yılmaz, AA muhabirine, okul önlerindeki denetimlerin daha geniş bölgeye yayılmasını istediklerini söyledi.

        Büfe işletmecisi Mehmet Sadıç da polis ekiplerinin sık sık kendilerini bilgilendirdiğini anlattı.

        Öğrencilere zararlı alışkanlık kazandıracak ürünler satmadıklarını ve bu konuda hassas olduklarını dile getiren Sadıç, denetimlerden memnun olduklarını kaydetti.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da okul çevrelerinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Edirne´de 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı
        Edirne´de 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı
        Edirne'de "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı
        Edirne'de "Yunan Mitolojisi Efsaneleri" fotoğraf sergisi açıldı
        Edirne'de jandarmadan itfaiyeye kutlama ziyareti
        Edirne'de jandarmadan itfaiyeye kutlama ziyareti
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Selimiye Camisi'nin kaybolan mavi çinileri, yeniden üretilerek yerine monte...
        Selimiye Camisi'nin kaybolan mavi çinileri, yeniden üretilerek yerine monte...