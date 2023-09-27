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        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir evin duvarına çarpan panelvanda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:11
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        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir evin duvarına çarpan panelvanda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Barutluk Mahallesi Mezarlık Kenar Aralığı Sokak'ta 34 GFT 53 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

        Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün kaçtığını belirledi.

        Kazada hafif yaralanan düzensiz göçmenlerden biri, sağlık ekiplerince 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçta bulunan Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmen, Selimiye Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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