Edirne'de 47 bin 460 makaron ele geçirildi Edirne'de 47 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edirne'de 47 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 11 ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 26 bin 460 dolu makaron, 21 bin boş makaron, 142 şişe elektronik sigara likidi, 300 paket sigara, 2 bin 395 sigara filtresi, 5 kilogram tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 60 paket sigara mentolü, nargile tütünü ve nargile kömürü ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.