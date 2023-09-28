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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu (YEŞİLBİS) bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-26 Eylül tarihleri arasında "Sınırsız dostluk için pedallıyoruz" sloganıyla Bulgaristan'a bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:49
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu (YEŞİLBİS) bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-26 Eylül tarihleri arasında "Sınırsız dostluk için pedallıyoruz" sloganıyla Bulgaristan'a bisiklet turu düzenledi.

        YEŞİLBİS'ten yapılan açıklamaya göre, Selimiye Meydanı'ndan pedal çevirmeye başlayan sporcular 22-26 Eylül tarihleri arasında, 5 gün, 4 gece yaklaşık 500 kilometrelik etap süresince Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıktı.

        Yambol, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra, Filibe, Hasköy şehirlerinde mola veren ekip Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda dönüş yaptı.

        Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için 5 sporcunun 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirdiğini belirtti.

        Çeşitli ziyaretler yaptıklarını aktaran Bilgiç, etkinliklerinin süreceğini kaydetti.

        - Hadi Nazir Keşan'da ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Makedonya eski Devlet Bakanı Hadi Nazir Keşan'da temaslarda bulundu.

        Nazir, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Keşan Belediyesi Başkan Vekili Tarık Uysal ve Yunanistan eski Meclis Üyesi Ahmet Hacıosman da yer aldı.

        - İdmanyurdu Kulübü'nden Helvacıoğlu'na ziyaret

        Keşan İdmanyurdu Kulübü yönetimi Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

        Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, ziyarette kulübün durumu hakkında bilgi verdi.

        Helvacıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni sezonda Keşan İdmanyurdu Kulübü'nden başarı beklediklerini kaydetti.

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