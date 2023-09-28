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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Yine Neşe-i Muhabbet" konseri verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Yine Neşe-i Muhabbet" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:15
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Yine Neşe-i Muhabbet" konseri verdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Yine Neşe-i Muhabbet" konseri düzenlendi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

        Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 16 eser seslendirildi.

        Konserde solist, Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Bülent Akkoyun, Gökçe Bahar Bahçe, Fadıl Atik, Sebati Balkan solo performans sergiledi.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, sezon açılış konserine vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

        Konserde solo ve koro eserlerin seslendirildiğini söyleyen Bahar Bahçe, şunları kaydetti:

        "Güzel bir sezon açılış konseri gerçekleştirdik. Sanatseverler ile yeniden buluşmanın heyecanını yaşadık. Açılış konserinde neşeli ve hareketli eserlerin olmasını tercih ettik. Çok renkli bir konser oldu. Sanatseverler tarafından yoğun ilgi oldu. Bu sezonda da çeşitli konularda konserler gerçekleştireceğiz."

        Konsere, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve sanatseverler katıldı.

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