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        Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular

        Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal ve ekibindekiler, içten yanmalı motorlar için geliştirdikleri ve Türkiye Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "İçten Yanmalı Motorlar İçin Hava Filtresi Temizleme Tertibatı" için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:19
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        Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular
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        Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal ve ekibindekiler, içten yanmalı motorlar için geliştirdikleri ve Türkiye Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "İçten Yanmalı Motorlar İçin Hava Filtresi Temizleme Tertibatı" için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdu.

        Fakültede Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal öncülüğündeki ekibin geliştirdiği sistem temmuz ayında TÜRKPATENT'ten patent aldı. Akal ve ekibindeki Hema Endüstri İnsan Kaynakları Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi İlker Selvi ve Hattat Traktör Arge Şefi makine mühendisi Mustafa Kütük buluşun Avrupa'da tescillenmesi için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdu.

        Akal, AA muhabirine zorlu şartlarda çalıştırılan traktör, iş makinesi ve arazi araçlarının yoğun toza maruz kaldığını söyledi.

        Motorlar üzerinde inceleme ve ölçümler gerçekleştirdiklerini belirten Akal, "Yaptığımız ölçümlerde tıkanıklık seviyesi yüzde 50'inin üzerine çıktıktan sonra basınç düşüşü oluyor ve çok fazla yakıt tüketimine neden oluyor. Türkiye'deki traktörlerde hava filtresi tıkandığında bir ışık yanıyor, bu durumda yaptığımız ölçümde yakıt tüketimi yüzde 100 artıyor." dedi.

        - "Sürücüler sanayiye gitmek zorunda kalmıyor"

        Akal, yaşanan sorunu çözmek için otomatik bir sistem geliştirdiklerini ve başarı elde edildiğini ifade etti.

        Hava filtrelerinin tıkanması sonucu motorun güç değerinin azaldığını ve yakıt tüketiminin arttığını aktaran Akal, şunları kaydetti:

        "Sistemi otomasyon, elektronik devre ve temizleyici olmak üzere 3 ayrı aşamada geliştirdik. Bugüne kadar hiçbir traktörde yapılmamış bir sistemdi. Bunu motorun üzerine monte ettik. Bu sistem sayesinde hiçbir zaman uyarı ışığı yanmıyor. Yoğun toz durumunda temizleyici otomatik olarak devreye giriyor. Motoru durduruyor ve otomatik olarak hava filtresi temizleniyor. Daha sonra sürücü çalışmasına devam ediyor. Sürücüler sanayiye gitmek zorunda kalmıyor. Bu sistem sayesinde yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor. Emisyon oranları da düşmüş oluyor, çevreye katkı sağlanmış oluyor."

        Buluşun Avrupa'da patent alması için başvuruların yapıldığını dile getiren Akal, sistemi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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