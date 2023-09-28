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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:14
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri M.D'nin üzerini aradı.

        Aramada şarjöründe 5 fişek olan tabanca ele geçirildi.

        M.D. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Keşan ilçesinde üzerine uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde İ.K'nın üzerinde yaptığı aramada 3 uyuşturucu hap, V.K'nın üzerinde ise 3 sentetik ecza ele geçirildi.

        İ.K. ve V.K. gözaltına alındı.

        - İş yerinden hırsızlık

        Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinden para ve eşya çalındı.

        Rızaefendi Mahallesi'nde T.D. iş yeri kasasındaki 500 lira ve bazı eşyaların çalındığını belirledi.

        Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden T.D. şikayetçi oldu.

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