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        Edirne'de jandarma ekiplerinden ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

        Edirne'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:54
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        Edirne'de jandarma ekiplerinden ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
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        Edirne'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine temel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Parkı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğrencilerle sohbet edip, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

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