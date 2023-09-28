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        Edirne Valisi Sezer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin stratejik konumu ve sınır kapılarıyla birlikte Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer aldığını, bu nedenle her türlü kaçakçılık olaylarına karşı mücadelenin artarak devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:37
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        Edirne Valisi Sezer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı:
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin stratejik konumu ve sınır kapılarıyla birlikte Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer aldığını, bu nedenle her türlü kaçakçılık olaylarına karşı mücadelenin artarak devam ettiğini belirtti.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerine açılan bağlantı noktasında olması nedeniyle başta düzensiz göçmen ve uyuşturucu yakalamalarında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Jandarma, polis ve gümrük çalışanlarının kaçakçılıkla mücadelede 24 saat özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Edirne'nin hem geçiş güzergahı olması hem de hedef il olması noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik. Son 1 ay içerisinde hem kullanıcı hem satıcı hem de bu işi organize eden kişiler düzeyinde önemli operasyonlar yapıldı. Dün gece de arkadaşlarımız önemli miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirdiler. Teşekkür ediyorum. Okullarımız da açıldı. Amacımız gençlerimizi, ailelerimizi, toplumumuzu bu tür zararlı alışkanlıklardan korumak. Bizim hedefimizde bu işin arkasında olanları, bu işi organize edenleri tespit etmektir. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma ortaya koyuyorlar her konuda. Asayiş bizim için çok önemli."

        Vali Sezer, özellikle son bir ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen 194 olayda 232 kişiye işlem yapıldığını, önemli miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

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