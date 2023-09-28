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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince yaptırılan "Cumhuriyetin 100. Yılı Parkı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:04
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediyesince yaptırılan "Cumhuriyetin 100. Yılı Parkı" açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdurrahman Mahallesi 3. Sokak'ta yaptırılan, 2 bin metrekarelik alana kurulu park hizmete sunuldu.

        Park için Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etmek isteyen mahalleli, Gürkan'ı parka çay içmeye davet etti.

        Gürkan da davet üzerine parka giderek mahalleliyle bir araya gelip taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, kentteki çocuk parklarının sayısını arttırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Edirne’nin 24 mahallesinde de çocukların özgürce koşup oynayabileceği alanlar yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Abdurrahman Mahallesi’nin de böyle bir talebi vardı. Arkadaşlarım yeri tespit etti. Hemen çalışmalara başlayarak, burasını mahalle halkının nefes alacağı, çocuklarımızın özgürce oyun oynayabileceği bir alan haline getirdik. 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan parkımızda oturma alanları, spor aletleri, yeni nesil çocuk oyun grupları ve güneş enerjili aydınlatmalar yer alıyor. Yeni çocuk parkının ismine mahalle halkı ile birlikte karar verdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılsın diye parkımızın ismini 'Cumhuriyetin 100. Yılı Parkı' koyduk. Hayırlı olsun."

        - Edirne Belediyesi diyetisyen sayısını 2'ye çıkardı

        Edirne Belediyesi Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı hizmeti sunan diyetisyen sayısını 2'ye çıkardı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılından buyana sunulan Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı hizmeti Edirnelilerden yoğun ilgi görüyor.

        Vatandaşların bu hizmetten daha iyi yararlanması için diyetisyen sayısı 2'ye çıkarıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde göreve yeni başlayan diyetisyen Elif Yenioğlu, bu görevini Buket Aslı Tezcan ile birlikte yürütecek.

        Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyenler 213 41 02 numaralı hattan randevu alabilecek.

        - TED öğrencileri Neşet Ertaş'ı andı

        TED Edirne Koleji'nde "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında anıldı.

        Kolejde düzenlenen programda, 74 yaşında vefat eden Ertaş anısına müzik zümresi tarafından konser verildi.

        Programda Ertaş'ın, aralarında "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Zahidem", "Gönül Dağı", "Garibin Dünyada Yüzü Gülemez", "Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde", gibi unutulmaz türkülerinin de yer aldığı eserleri seslendirildi.

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