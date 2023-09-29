Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        C.K.S'nin kullandığı 22 BB 228 plakalı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde P.K'nın yönetimindeki 22 AVV 965 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de taşkınlarla zarar gören tarihi Kasımpaşa Camisi yerinde restore e...
        Edirne'de taşkınlarla zarar gören tarihi Kasımpaşa Camisi yerinde restore e...
        Edirne Valisi Sezer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı:
        Edirne Valisi Sezer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı:
        Edirne'de bir tırda 50 tabanca ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçiri...
        Edirne'de bir tırda 50 tabanca ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçiri...