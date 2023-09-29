Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
C.K.S'nin kullandığı 22 BB 228 plakalı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde P.K'nın yönetimindeki 22 AVV 965 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.