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        Edirneli gümrükçü kalbinde "hayat sigortam" dediği pille yaşıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de oturan Erdinç Kahraman, nadir görülen kalp hastalıklarından ritim bozuklukları, çarpıntı, bayılma ve bunun ötesinde ani ölüm ile kendisini gösteren "Brugada Sendromu"ndan korunmak için yaklaşık 6 yıldır "hayat sigortam" diye tanımladığı şok cihazı görevi gören kalp piliyle yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:12
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        Edirneli gümrükçü kalbinde "hayat sigortam" dediği pille yaşıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de oturan Erdinç Kahraman, nadir görülen kalp hastalıklarından ritim bozuklukları, çarpıntı, bayılma ve bunun ötesinde ani ölüm ile kendisini gösteren "Brugada Sendromu"ndan korunmak için yaklaşık 6 yıldır "hayat sigortam" diye tanımladığı şok cihazı görevi gören kalp piliyle yaşıyor.

        Gümrük firması sahibi 39 yaşındaki Kahraman, 2017 yılında göğsünde ve sırtında hissettiği şiddetli ağrının ardından acil servise giderek şikayetini anlattı.

        Tetkik amaçlı çekilen elektrokardiyografi (EKG) sonucunda "Brugada Sendromu" teşhisi konulan Kahraman, ilk kez duyduğu hastalığın tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalına başvurdu.

        Yapılan detaylı tetkikler ve gen testinin ardından hastalığı netlik kazanan Kahraman, kalp pili operasyonu olmak için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat oldu.

        Ameliyat esnasında aldığı ilaçların etkisiyle kalbi duran Kahraman, müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

        Sendromun kalbi durdurma olasılığına karşın Kahraman'ın kalbinin üstüne yaklaşık 15 santimetre büyüklüğündeki şok cihazı, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirildi.

        - Hastalığını duyunca çok şaşırdı

        Kahraman, Dünya Kalp Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı ilk duyduğunda çok şaşırdığını söyledi.

        Brugada Sendromu'nun kalp aritmisini bozan bir hastalık olduğunu ifade eden Kahraman, "Bu hastalığın ortaya çıkmasının en büyük payı uykusuzluk ve yorgunluktur. Gümrükte çalıştığımız için uzun yıllar az uykuyla çalıştım. 48 saat hiç uyumadığım bir günün ardından eve döndüğümde hastalığım o gün aktif hale gelmiş. O zaman için böyle bir hastalığa sahip olduğumu bilmiyordum." dedi.

        Acil serviste yapılan testlerin ardından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını anlayan Kahraman, tedavi için Trakya Üniversitesine gittiğini ve o günden itibaren kendisi için hayatının değiştiğini dile getirdi.

        Bir yandan hastalığı anlamaya diğer yandan korunma amaçlı girişimlere başladığını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

        "Servet Altay hocamın yönlendirmesiyle Hacettepe Üniversitesinde ameliyat oldum. Operasyona girdiğimde daha pil takılmadan Brugada Sendromu kalbimi durdurmuş. Bunu aldığım anestezi ilaçlarına bağlıyorum. Çünkü bu sendromu olan kişilerin ilaç kullanması çok riskli. Ben hala ilaç içemiyorum. Bu sendromu bir canavara benzetiyorum. Çünkü ona müdahale edildiğini varsayıp, kalbin aritmisini bozabiliyor. O günden beri ilaç içemiyorum, almam gerekirse de doktor kontrolünde yapıyorum.

        ICD pil takıldıktan sonra kontrol amaçlı nabzım düşürülmüş ve pilin şok etkisi çalıştığı görüldü. O günden beri uyku düzenimi değiştirdim, sağlığıma dikkat ediyorum. Şirketime fazladan çalışan aldım. Hastalığımla barışık olarak yaşıyorum."

        - "Bir bebeğe bakar gibi onu her şeyden sakınmanız gerekli"

        Kahraman, kalbinde pille yaşamanın farklı bir duygu olduğunu ifade etti.

        Düzenli ve sağlıklı yaşamaya çok dikkat ettiğini vurgulayan Kahraman, sendromun aktif hale gelmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

        İlk zamanlarda kalp piliyle yaşamanın zorluğunu çektiğini dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

        "Sendrom pil takıldıktan sonra aktif olmadı. Pile bugüne kadar ihtiyaç duyulmadı, umarım böyle devam eder. Bu sendromla yaşamak zorundayım ve ona karşı bir hayat sigortam var. Onunla barışık olmanız lazım ve yeni hayata uyum sağlamanız lazım. Pil, göğsün sol tarafında bulunuyor. Bu pille yaşıyorsanız sol kolunuzla ağırlık kaldırmamanız gerekiyor. Pilin yerinden oynama riskine karşın sol kolu omuz hizasından yukarı kaldırmamak gerekiyor. Pil oynarsa kablolar yer değiştirebiliyor. Bir bebeğe bakar gibi onu her şeyden sakınmanız gerekli. Onu ne kadar kollarsanız ömrünüz boyunca sizinle yaşar. Aynı zamanda uyku esnasında üzerine yatmamak gerekli. Bunu da alışınca başarıyorsunuz."

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