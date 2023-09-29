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        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım adını taşıyan okulda anıldı

        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, şehadetinin 29'uncu yılında Edirne'de adının verildiği okulda düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:59
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        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım adını taşıyan okulda anıldı
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        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, şehadetinin 29'uncu yılında Edirne'de adının verildiği okulda düzenlenen programla anıldı.

        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Okul Müdürü Şahin Akçealan, Yıldırım'ın 1994 yılında Tunceli kırsalındaki çatışmada vatanı uğruna şehit olduğunu söyledi.

        Yıldırım'ın hatırasının yaşatılması için adının memleketindeki okullarına verildiğini anımsatan Akçealan, "Kahraman şehidimiz üsteğmen Efkan Yıldırım'ın ruhu şad olsun. Büyük bir aile olan okulumuzda adını gururla yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programda Yıldırım'ın hayatını anlatan video gösterisi sunuldu. Yıldırım'ın silah arkadaşları Ali Sezen, Önder Kızılkan ve İsmail Bozok da programda anılarını anlattı.

        Günün anısına Sezen, Kızılkan ve Bozok'a 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar tarafından plaket takdim edildi.

        Programa Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, şehit Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        - Üsteğmen Yıldırım teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu

        Efkan Yıldırım, 1969 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Yıldırım ardından Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim aldı.

        Piyade Okul Komutanlığında temel subay kursunu tamamlayan Yıldırım, 1992 yılında Bolu'da konuşlu 2. Komando Tugayı 1. Komando Tabur Komutanlığı emrine atandı.

        Üsteğmen Yıldırım Tunceli'deki görevi esnasında 22 Eylül 1994'te Kutu Deresi'nde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olmuştu.

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