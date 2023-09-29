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        Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde polis ekiplerince tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:05
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        Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi
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        Edirne'de bir otomobilde polis ekiplerince tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili kent girişinde durdurdu.

        Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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