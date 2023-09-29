Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde kanola tohumu dağıtıldı

        Edirne'de üretimin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde kanola tohumu dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de üretimin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında il genelinde 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere 1040 paket hibrit kanola tohumu verildi.

        Vali Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kanoladan ayçiçeğine göre daha fazla verim ve getiri elde edildiğini söyledi.

        Kanolanın değerli tarım arazilerinin dışında da ekilebildiğini belirten Sezer, "Buradan bir karar alalım. Çiftçilerimizden kim ne kadar gelecek yıl kanola üretmek istiyorsa onları biz ekonomik olarak destekleyelim. Ekilmeyen alanımız kalmasın. Tohum desteğini 2-3 katına çıkartalım." dedi.

        Ülke kanola üretiminde Edirne'nin birinci sırada olduğunu dile getiren Sezer, çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        - "Alternatif ürünlerin üretimi çoğalacak"

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin verimli topraklarını suyla buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

        Çömlekköy Barajı'nın ihalesinin yapıldığını ve sonucu beklediklerini ifade eden Aksal, "Bu bölgede sulamanın artmasıyla verim 3-4 kat artacak. Alternatif ürünlerin üretimi çoğalacak, hayvancılığa da katkısı olacak." diye konuştu.

        Türkiye'nin kendine yetecek üretimi yapmayı hedeflediğini söyleyen Aksal, üreticilere her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

        - "Türkiye kanola üretimi sıralamasında birinciyiz"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğuna işaret etti.

        Diğer yağ bitkilerine göre kanolada birim alandan daha fazla verim elde edilebildiğine değinen Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Yağ oranı yüzde 38 ile 50 arasında değişmektedir. Amacımız Edirne'nin kuzeyinde kanola tarımını yaygınlaştırmak. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 91 bin 604 dekar alanda 30 bin 387 tonluk kanola üretimimiz olmuş. Ülkemizin kanola üretiminin yüzde 20'si demek. Biz bu oranla Türkiye kanola üretimi sıralamasında birinciyiz."

        Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler çitçilere tohum paketlerini verdi.

        Yöresel ürünler standındaki kadınlardan bilgi alan Sezer, Edirne'nin yöresel ürünlerine yönelik marka çalışması yapacaklarını da dile getirdi.

        Törene, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve üreticiler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geç...
        Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geç...
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım adını taşıyan okulda anıldı
        Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım adını taşıyan okulda anıldı
        Kalp krizinde ilk 2 saat hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip
        Kalp krizinde ilk 2 saat hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip
        Edirneli gümrükçü kalbinde "hayat sigortam" dediği pille yaşıyor
        Edirneli gümrükçü kalbinde "hayat sigortam" dediği pille yaşıyor