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        Edirne'de festival kapsamında "acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek

        Edirne'de 6-8 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali'nin programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:25
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        Edirne'de festival kapsamında "acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek
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        Edirne'de 6-8 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali'nin programı belli oldu.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 6 Ekim Cuma günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

        Festival boyunca kentin çeşitli noktalarında Edirne Belediyesi Bandosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

        "Ciğer ve biber" söyleşisinin de gerçekleşeceği "Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla gerçekleştirilecek festivalin son günü 8 Ekim Pazar günü "Acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek.

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