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        Edirne'de tarihi cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı

        Edirne'de Eski Cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:56
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        Edirne'de tarihi cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı
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        Edirne'de Eski Cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı.

        Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, caminin Çeşmeli minaresinde paratonerin topraklama bölümünün yerinde olmadığını fark etti.

        Durumun haber verilmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri paratonere entegre çalınan yaklaşık 1 metrelik bakır borunun olduğu bölümde inceleme yaptı.

        Polis, hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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