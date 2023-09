AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Osmaniye Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti Edirne teşkilatının her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, taleplerine kulak verdiklerini ifade eden İba, "Sorunların çözümü noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklarla görüşme yapıyoruz. Bizleri, her zaman olduğu gibi güler yüzleri ve hoş sohbetleri ile karşılayan değerli esnafımız ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

İba, Edirne'nin hak ettiği yere gelmesi ve vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla devletin tüm imkanlarını kullanarak çeşitli proje ve çalışmalar hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Selimiye Meydan Projesi'nin hem Edirnelilerin hem de gelen turistlerin ilgi odağı haline geldiğini kaydetti.

Ziyaretlerde, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

-Yazgan tarihi eserlerin restoresini istedi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ecdat yadigarlarına sahip çıkılmadığını ileri sürdü.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün Gazi Mihal Bey Hamamı'nda bugün de Evliya Kasım Paşa Camisi'nde incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Her iki eserin de harap durumda olduğunu belirten Yazgan, bir an önce her iki eserinde ecdada yakışır şekilde restore edilmesi gerektiğini kaydetti.