Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'de apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yancıkçışahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki Çoban Apartmanı'nın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis, TREDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Önlem amacıyla apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Evde hasar oluştu.
Tahliye edilen apartman sakinleri söndürme çalışmaları sonrası evlerine girdi.