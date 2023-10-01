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        77 yaşındaki tuhafiyeci mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de 77 yaşındaki tuhafiyeci Mehmet Çakay, severek yaptığı ve "sağlık kaynağım" diye tanımladığı işini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:10
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        77 yaşındaki tuhafiyeci mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de 77 yaşındaki tuhafiyeci Mehmet Çakay, severek yaptığı ve "sağlık kaynağım" diye tanımladığı işini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

        Alipaşa Çarşısı girişinde yer alan Dilek Çarşısı'ndaki bir dükkanda 10 yaşında çırak olarak mesleğe adım atan Çakay, daha sonra kendi dükkanını açtı.

        Kentin en eski esnaflarından biri olan Çakay, ilerleyen yaşına rağmen her sabah dükkanını 07.30'da açarak müşterilerine hizmet veriyor.

        Ömrünü işine adayan Çakay, güler yüzlü esnaflığı ve çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

        Çakay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla AA muhabirine, çalışma hayatı sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

        Çırak olarak başladığı esnaflıkta kendini yetiştirdiğini ve dükkanını açtığını belirten Çakay, "Dükkanımda iğneden ipliğe kadar binbir çeşit malzeme var. Biz de yok, yok. 70 yıla yaklaşan bir meslek yaşamım var. 10 yaşından beri buradayız. Esnaf olmak çok güzel bir şey. İçinden gelerek bu işi yapmak gerekli. Ben işe başladığım ilk günkü gibi heyecan ve zevkle çalışıyorum." dedi.

        - "Günümün 12 saatini iş yaparak geçiriyorum"

        Çakay, çalışmanın yaşı olmadığını, sağlığı el verdiğince işinin başında durmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Eşime değer verdiğim kadar işime de değer veriyorum. Çalışmak bana ayrı bir heyecan veriyor. Müşterilerle ilgilenmek ve onların ihtiyaçlarını gidermek güzel bir şey. Ben sağlığımı işime borçluyum. Hem beynim hem de vücudum çalışıyor. Üst kata çıkmak için basamakları her gün defalarca çıkıyorum. Allah'a çok şükür bir şikayetim yok. Hareket ediyorum, kilolu değilim. Ben hala kendimi 35 yaşında hissediyorum. Çalışmanın faydası bu. Çok yoruldum diyerek durmuyorum. Günümün 12 saatini iş yaparak geçiriyorum. Kahvehanede zaman geçiren arkadaşlarıma üzülüyorum. Birçok arkadaşım sürekli oturmaktan hasta oldular. Emekli de olsalar bir şeyler yaparak kendilerini meşgul etsinler."

        - "Müşteriye kendini kabul ettirmelisin"

        Çakay, esnaflık yapan gençlere bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmelerini önerdi.

        İyi bir esnaf olmak için dürüst, temiz ve karakterli olunması gerektiğini belirten Çakay, "Müşteriye kendini kabul ettirmelisin. Dükkanını en güzel ürünlerle donatmalısın. İşinin başında olmalısın. Ben sabah 07.30'da dükkanımı açarım. Yıllardır gece 23.30'da yatarım, sabah zinde kalkarım." diye konuştu.

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