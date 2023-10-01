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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:15
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevini ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette ekipler huzurevi sakinleriyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi.

        Jandarma ekipleri daha sonra Vaysal köyünde yaşayan 97 yaşındaki Şahsine Tüfekçi de evinde ziyaret etti.

        Tüfekçi'nin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan ekipler, bir süre sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı.

        - Turpçular Köyü Camii ibadete açıldı

        İpsala'nın Turpçular Köyü Camii yapılan tadilatın ardından ibadete açıldı.

        İpsala İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar bir süredir bakım ve tadilatta olan camiyi Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yeniden ibadete açtıklarını belirtti.

        Caminin tadilatından emeğe geçen herkese teşekkür eden Bayraktar, "Bu vesile ile caminin bakım ve tadilatında emeği ve yardımları bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi

        Açılışa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile vatandaşlar katıldı.

        - AK Parti'de görev değişimi

        AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Alperen Yıldız atandı.

        Yıldız, mazbatasını Edirne'de düzenlenen törenle AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu'nun elinden aldı.

        Önceki dönem İpsala İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çağatay İder'e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Yıldız, "14 ve 28 Mayıs zaferlerinden sonra 31 Mart seçimlerine hazırlanmak ve yeni destanlar yazmak için kolları sıvamış bulunuyoruz. Bana ve arkadaşlarıma bu görevi layık gören büyüklerime teşekkür ediyorum. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın."dedi.

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