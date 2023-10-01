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        Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

        Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, şehitler için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:49
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        Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
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        Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, şehitler için anma töreni düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince şehitlikte düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda hafız Ozan Ceco Kur'an-ı Kerim okudu, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu eşliğinde şehitler için dua edildi.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, törende yaptığı konuşmada, Galiçya, Balkanlar ve Çanakkale cephesinden yaralı getirilen binlerce vatan evladının 2. Abdülhamid'in emriyle yaptırılan Edirne Asker Hastanesi'nde tedavilerinin yapıldığını söyledi.

        Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde 52 bin şehidin yattığını belirten İriş, vatan için canlarını seve seve veren şehitlerin tarih boyunca destanlar yazdığını ifade etti.

        Ahlak ve maneviyat zemininde yetişecek nesillerin milletin en büyük güvencesi olduğunu aktaran İriş, "Geçmişini iyi bilenler, geleceğe emin adımlarla yürürler. Bizler aziz vatanımızda hayatlarımızı huzur içinde sürdürüyorsak, şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak, vatan topraklarını kanlarıyla yoğurduklarını unutamayız." dedi.

        İriş, şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

        Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve vatandaşlar katıldı.

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