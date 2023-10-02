Edirne'de asayiş
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Keşan'da, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan E.C,'yi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.
E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine sevk edildi.