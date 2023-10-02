Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, 98 yaşındaki Hasan Kaya'yı ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçenin en yaşlısı olan 98 yaşındaki Kaya'ya evinde ziyarette bulundu.

Batı, Kaya'nın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak sağlıklı günler diledi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de yer aldı.

- Okul müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda okullarda yapılan çalışmalar görüşüldü.

Devamsızlık sorunu olan öğrencilere yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, "Bir Çay İçimi Ev Ziyaretleri Projesi" de ele alındı.