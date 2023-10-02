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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta hafif ticari araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:43
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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta hafif ticari araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü polisten kaçarken kaza yaptı.

        Ağaç Pazarı Caddesi'ndeki metruk bir evin duvarına çarpan araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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