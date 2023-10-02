Edirne Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclisi ekim ayı olağan toplantısında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teröristlerce haince katledilen ve saldırıyı gerçekleştirmek üzere aracına el konulan veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, yakınlarında başsağlığı dileyen Gürkan, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Bilinsin ki terörün kökü, milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun." dedi.

Gürkan, Edirne Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti grupları olarak ortak bildiriyi imzaladıklarını ve terörü lanetlediklerini kaydetti.

Toplantıda, trafik kazasında yaşamını yitiren TRT Haber Kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adının evinin bulunduğu sokağa verilmesi maddesi Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edildi.

Öte yandan, vatandaşlara hukuki destek verilmesinin amaçlandığı Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu işbirliğinde hayata geçirilecek Adli Yardım Projesi maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.