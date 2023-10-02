Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Doğal bitkilerden elde edilen boyalar sentetiklerine göre daha avantajlı

        İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ, doğal bitkilerden elde edilen boyanın sentetiklerine göre pek çok avantajı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal bitkilerden elde edilen boyalar sentetiklerine göre daha avantajlı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ, doğal bitkilerden elde edilen boyanın sentetiklerine göre pek çok avantajı olduğunu söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu"nda " Türk kırmızısının sürdürülebilirliği" konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Karadağ, Türk kırmızısı ve Edirne kırmızısının aynı rengi tanımladığını söyledi.

        Kırmızı rengin dünyada eski dönemlerden bu yana en çok kullanılan renklerin başında geldiğini dile getiren Karadağ, "Pamuk kumaşın kök boyayla farklı bir metotla boyanması sonucu elde edilen kırmızıya Edirne kırmızısı ya da Türk kırmızısı denir." dedi.

        Karadağ, Edirne kırmızısının 38 farklı işlemden geçtikten sonra elde edildiğini ifade etti.

        Rengin geniş alanlarda kullanılabilmesi için yoğun üretime geçilmesi gerektiğini anlatan Karadağ, bu kapsamda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

        Çalışmalar neticesinde rengin patentinin alındığını anlatan Karadağ, tekstil başta olmak üzere endüstriyel alanda yaygınlaşması için projelerin sürdüğünü belirtti.

        Edirne kırmızısı ve doğal boya bitkilerinden elde edilen boyanın sentetik boyalara göre daha çevreci olduğunu ifade eden Karadağ, "Hazırlanan reçeteyle Edirne kırmızısı boyama sürecini 6 saate kadar indirdik. Bu rengin ticarileşmesi için geleneksel yöntemlerden ziyade modern yöntemlerle üretilip endüstriye kazandırılması lazım. Doğal boyanın pek çok avantajı var. Sentetik boyalara göre daha az su tüketiyor. Daha az enerji ve zaman tüketiyor. Boyanın elde edilmesi için daha az bitki kullanılıyor. Daha çevreci ve yoğun üretime uygun." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
        Edirne Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
        Doğal bitkisel boyaların tartışıldığı "II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Se...
        Doğal bitkisel boyaların tartışıldığı "II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Se...
        Polisten kaçtıkları araç duvara çarptı; 5 göçmen yakalandı
        Polisten kaçtıkları araç duvara çarptı; 5 göçmen yakalandı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Sosyal medya içerik üreticileri Trakya'nın güzelliklerini takipçilerine akt...
        Sosyal medya içerik üreticileri Trakya'nın güzelliklerini takipçilerine akt...