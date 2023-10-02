Edirne'deki huzurevinde müzik şöleni düzenlendi

Edirne'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla müzik şöleni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Birlikte Yaş Alıyoruz" sloganıyla huzurevinde düzenlenen şölen, kadınlardan oluşan Morİz Ritim Grubu'nun konseriyle başladı.

Huzurevi sakinleri, grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve huzurevi personeli de yaşlılara eşlik etti.

Özbaş, huzurevinden hizmet alan yaşlılarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Birlikte nice sağlık, huzur, mutluluk dolu yıllarımız olsun. Dünya Yaşlılar Günü'nüz kutlu olsun." dedi.

Üzerinde "Birlikte Yaş Alıyoruz" yazılı pastanın kesildiği program, huzurevi sakinlerinin seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Huzurevi sakinlerinin hazırladığı "El emeği göz nuru" isimli sergi de Vali Yunus Sezer tarafından açıldı.

Sergiyi gezip çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, birlikte akşam yemeği yediği yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.