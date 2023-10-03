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        Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı

        Edirne'de amatör balıkçılara jandarma tarafından mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:08
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        Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Edirne'de amatör balıkçılara jandarma tarafından mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü Altınyazı Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar kontrol edilerek amatör balıkçılık mevzuatı çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

        Ekiplerin bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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