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        Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:40
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        Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kavacık köyü yakınlarındaki fabrikanın ayçiçeğinin depolandığı silodan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri silonun alt kısmından bir bölüm açarak alevlere müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

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