Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Atıl ve verimsiz araziler "Edirne kırmızısı" bitkisiyle canlanacak

        Trakya'da buğday, ayçiçeği ve çeltikte verim alınamayan atıl ve verimsiz arazilerin Edirne kırmızısına rengini veren kök boya bitkisi (rubia tinctorum) ile canlandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atıl ve verimsiz araziler "Edirne kırmızısı" bitkisiyle canlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'da buğday, ayçiçeği ve çeltikte verim alınamayan atıl ve verimsiz arazilerin Edirne kırmızısına rengini veren kök boya bitkisi (rubia tinctorum) ile canlandırılması hedefleniyor.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu" çeşitli sunumlarla sürüyor.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine Edirne kırmızısı bitkisinin tarım, bu kökten elde edilen renginde tekstil ve kozmetik alanlarında kullanıldığını söyledi.

        Üniversite olarak 4 yıldır bitkinin yetiştirilmesi, rengin tekstil ve çeşitli alanlarda kullanılması alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Tabakoğlu, "Görüyoruz ki bu bitki bu topraklarda ekilmiş, doğal olarak var. Yeniden sağlıklı bir yaşam için toksik boyalardan kurtulup, doğal boyalara geçtiğimiz günlerdeyiz. Bu kapsamda tekrar bunun ekonomik değeri ortaya çıkıyor. Üreticimize öneriyoruz. İlk yıl ekildikten sonra ikinci ve üçüncü yıllarda köklerinin artarak çıktığını görüyoruz. " dedi.

        Tabakoğlu, rubia tinctorum bitkisinin verimsiz arazilerde ekiminin artırılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da kök boya bitkisinin bölgenin ekolojisine uygun olduğunu anlattı.

        Bitkinin tarım alanlarında alternatif ürün olarak değerlendirileceğini anlatan Tan, "TÜ'nün çeşitli birimlerinde araştırma ve çalışmalar devam ediyor. Buğday, ayçiçeği ve çeltik bölgemizin önemli ürünlerinden ve ana ürünlerimiz. Kök boya bitkisini ana ürünlerimizin alternatifi gibi görmüyoruz, bu bitki ancak verimi çok düşük olan kumlu, çakıllı tarım arazilerinde üreticiler için alternatif olacak." dedi.

        Kök boya bitkisinin kar getirici ve aranan bir ürün haline geldiğini anlatan Tan, bitkinin tohumunu bulmak isteyen üreticilerin arttığını ifade etti.

        - Edirne kırmızısının öyküsü

        Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15'inci yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

        "Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

        Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

        Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

        Trakya Üniversitesi iki yıl önce akademik anlamda başlattığı çalışmalarla rengin doğduğu topraklarda yeniden gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu çöpe atan sanığa 19 yıl 2 a...
        Edirne'de yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu çöpe atan sanığa 19 yıl 2 a...
        Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı
        Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı
        Efsane renk "Edirne kırmızısı"nı tekstil sektörüne kazandıracak boyama reçe...
        Efsane renk "Edirne kırmızısı"nı tekstil sektörüne kazandıracak boyama reçe...
        Edirne'deki huzurevinde müzik şöleni düzenlendi
        Edirne'deki huzurevinde müzik şöleni düzenlendi