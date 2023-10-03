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        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:14
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        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Koca Sinan Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 ACG 744 plakalı kavun yüklü kamyonet, M.D'nin kullandığı 22 BD 670 plakalı ciple çarpıştı.

        Çarpışma sonucu savrulan cip, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada cipte yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan S.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan polis ekipleri kaza sonrası kaçarken plakasını düşüren kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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