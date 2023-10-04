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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:13
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri A.B, T.Ü. ve D.G'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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