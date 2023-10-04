Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri ver...
        Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri ver...
        EDİRNE'DE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN HURDACIDA PATLAMA VE YANGIN İHBARI, ASI...
        EDİRNE'DE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN HURDACIDA PATLAMA VE YANGIN İHBARI, ASI...
        Edirne'de ekipleri harekete geçiren hurdacıda patlama ve yangın ihbarı, ası...
        Edirne'de ekipleri harekete geçiren hurdacıda patlama ve yangın ihbarı, ası...
        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamad...
        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamad...