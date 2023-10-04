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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de evinden kol saati çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:07
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de evinden kol saati çalınan kişi polise başvurdu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan B.A, evde bıraktığı kol saatinin yerinde olmadığını fark etti.

        B.A, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Keşan'da, 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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