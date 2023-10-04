Edirne'de bir otobüste kaçak içki ve oyun konsolu ele geçirildi
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir otobüste gümrük kaçağı 38 şişe içki, 3 oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir otobüste gümrük kaçağı 38 şişe içki, 3 oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir otobüsü Kapıkule'deki kontrol noktasında durdurdu.
Otobüste dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada gümrük kaçağı 38 şişe içki, 3 oyun konsolu ve oyun konsolu parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan yolcular E.Ş. ve B.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.