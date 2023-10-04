Edirne'de imam ve ailesi bisiklet sürmeyi yaşam biçimine dönüştürdü CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Beylerbeyi Camisi İmam Hatibi Üstün Asiltürk ve ailesi, yaşam biçimi haline getirdikleri bisiklet sürme alışkanlığını çevrelerindekilere de aşılıyor.

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Beylerbeyi Camisi İmam Hatibi Üstün Asiltürk ve ailesi, yaşam biçimi haline getirdikleri bisiklet sürme alışkanlığını çevrelerindekilere de aşılıyor.

İstanbul'un ardından ikinci görev yeri olarak Konya'ya giden Asiltürk, buradaki bisiklet kültürüne kısa sürede ayak uydurdu. Asiltürk, tayin olduğu Edirne'de de tutkuya dönüşen bu alışkanlığını sürdürüyor.

Günlük yaşamında ulaşım aracı olarak bisikleti kullanan Asiltürk, Kur'an kursu öğreticisi eşi ve iki çocuğuyla da bisiklet turlarına ve gezilere katılıyor. Asiltürk ailesi, hem sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor hem de çevreye örnek oluyor.

Cami cemaatinden ve Kur'an kursuna gelenlerden bazıları da aileyle zaman zaman bisiklet turlarına çıkıyor.

- "Bisiklet sağlıklı yaşamın bir parçası"

Üstün Asiltürk​​​​​​​, AA muhabirine, Konya'da başlayan bisiklete binme tutkusunun artarak devam ettiğini söyledi.

Edirne'ye tayininin ardından kulüplerin bisiklet etkinliklerine de katıldığını anlatan Asiltürk, eşi ve çocuklarının da kendisine ayak uydurduğunu ifade etti.

Ailecek Türkiye'de düzenlenen bisiklet festivallerine katıldıklarını dile getiren Asiltürk, şunları kaydetti:

"Bisiklete binmeyi ailece seviyoruz çünkü bisiklet sağlıklı yaşamın bir parçası. Etrafımızdan bazı kişiler de bizim bu tutkumuzdan etkileniyorlar. Kocaeli'de düzenlenen festivalde 110 kilometre bisiklet sürdük. Yine bu yıl katıldığımız Yalova'daki festivalde 120 kilometre bisiklet sürdük, ardından Lüleburgaz'da düzenlenen festivalde 60 kilometre pedalladık.

Festivallerde çok sayıda insanla tanışıyoruz. Benim imam, eşimin de Kur'an kursu öğreticisi olduğunu duyanların tepkileri çok güzel oluyor. Güzel geri bildirimler alıyoruz. Aynı zamanda ailece Yeşilay Bisiklet Topluluğu üyesiyiz. Kur'an kursuna gelen öğrencilerimizle de turlar düzenliyoruz. Çocuklar bisikleti seviyor. Yaz tatillerinde kursa katılan çocuklara milli, manevi değerlerin önemini öğreterek güzel bir tatil geçirmelerini sağladık."

- "Bisiklet sürmek ayrı bir mutluluk veriyor"

Asiltürk'ün eşi Hüma Hatun Kur'an Kursu Öğreticisi Hilal Asiltürk de festivallere katılanların kendilerini tebrik ettiğini anlattı.

Din görevlilerinin toplumun her alanında yer aldığını ifade eden Asiltürk, şöyle konuştu:

"Din görevlileri toplumumuzda caminin içinde görülür hep, oysa ki 'Biz de her yerdeyiz, biz de buradayız' demek hem bizleri hem de bizleri gören vatandaşları çok mutlu ediyor. Bisiklet sürmek bizi mutlu ediyor. Rüzgarı ve güneşi hissedip, Rabb'imizin yarattığı güzellikleri görerek bisiklet sürmek ayrı bir mutluluk veriyor. Bunu ailecek yapmak da bizi çok mutlu ediyor. Bütün ailelere bisiklet sürmeyi öneririm."

Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecrin Nisa Asiltürk de Kocaeli, Yalova, Kapadokya ve Edirne'deki etkinliklerde bisiklet turlarına katıldıklarını anlattı, okuldaki arkadaşlarını da etkinliklere katılmaya davet etti.

İnönü İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Eymen Talha Asiltürk de bisikleti, etkinliklerin yanı sıra okula ve camiye giderken de kullandığını kaydetti.