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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel sürenin 2022'de 18,1 yıl olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:46
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        Edirne'de, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel sürenin 2022'de 18,1 yıl olduğu tespit edildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2022 yıllarına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

        Buna göre Edirne'de muhtemel eğitim süresi 18,1 yıl olarak gerçekleşti.

        İstanbul 20,3 yıl ile muhtemel eğitim süresi sıralamasında birinci olurken, Edirne 36. oldu.

        Edirne’de kadınlar 18,6 yıl muhtemel eğitim süresi ile 28., erkekler ise 17,7 yıl ile 39. sırada yer aldı.

        - Öğrenciler barınağı ziyaret etti

        Edirne'de öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınağı ziyaret eden birçok öğrenci getirdikleri mamaları görevlilere teslim etti.

        Öğrencilere, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve görevli veteriner hekim eşlik etti.

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