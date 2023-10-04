Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de taş ocağında yüksekten düşen kişi AFAD tarafından kurtarıldı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki taş ocağında, yüksekten düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de taş ocağında yüksekten düşen kişi AFAD tarafından kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki taş ocağında, yüksekten düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, bölgedeki yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişi, dengesini kaybederek şantiye sahasına düştü.

        Taş ocağı işçileri durumu jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD'a haber etti.

        AFAD ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaralı kurtarılan kişi, sağlık ekiplerince Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Düşen kişinin düzensiz göçmen olduğu, düştüğü sırada yanında bulunan kişinin ise kaçtığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de anız yangınında 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahır zarar gördü
        Edirne'de anız yangınında 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahır zarar gördü
        Kurak ve sıcak hava ayçiçeğinde hem verimi hem kaliteyi düşürdü
        Kurak ve sıcak hava ayçiçeğinde hem verimi hem kaliteyi düşürdü
        Edirne'de okul kantinleri denetleniyor
        Edirne'de okul kantinleri denetleniyor
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        "Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin hasadı...
        "Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin hasadı...