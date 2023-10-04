Edirne'de Osmanlı çadırı ve çevresindeki alanın turizme kazandırılması önerisi Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Osmanlı köyünde nişan, düğün ve sünnet törenlerinin yapıldığı ancak şu an kullanılmayan çadır ve çevresindeki alanın turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Osmanlı köyünde nişan, düğün ve sünnet törenlerinin yapıldığı ancak şu an kullanılmayan çadır ve çevresindeki alanın turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

İdari ve Mali İşler Komisyon Başkanı Zafer Sünter, İl Genel Meclisi'nin ekim ayı üçüncü birleşiminde kentteki projelere ilişkin rapor sundu.

Kente yararlı olan projelerin vatandaşa katkısının sürdüğünü ancak bazı projelerin işlerliğini kaybettiğini belirten Sünter, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi Projesi'nin işlerliğini kaybeden projelerden olduğunu anlattı.

- "Turizm destinasyonuna dahil edilmeli"

Geçmiş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi iş birliğinde başlatılan projenin Osmanlı'ya, tarihe yakışan bir cazibe merkezi olarak planlandığını söyledi.

Projenin maliyetinin üzerinde bitmesine rağmen sürdürülebilir bir proje olmadığını ileri süren Geçmiş, "Yerinde yapmış olduğumuz araştırma ve inceleme neticesinde projenin yanlış çizildiğini belirledik. Yanlış projeden dolayı hiçbir kullanıcıya yer teslimi yapılamamış." dedi.

Geçmiş, projenin revize edilmesi gerektiğini savundu.