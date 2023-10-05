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        "Beynin kimyasını değiştiren aşkın ilk evreleri stresli geçiyor"

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, 3 evreden oluşan aşkın ilk dönemlerinin hormonsal değişiklikler nedeniyle stresli geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:37
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        "Beynin kimyasını değiştiren aşkın ilk evreleri stresli geçiyor"
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, 3 evreden oluşan aşkın ilk dönemlerinin hormonsal değişiklikler nedeniyle stresli geçtiğini söyledi.

        Öztürk, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğunca Dr. Ratıp Kazancıgil dersliğinde düzenlenen "Aşkın Fizyolojisi" seminerinde, aşık olmanın bireyde hormonsal değişiklilere neden olduğunu söyledi.

        Aşk konusunun yüz yıllardır sanatçılar ve düşünürler tarafından ele alındığını belirten Öztürk, son yıllarda bilim insanlarının aşkın insan vücuduna olan fizyolojik ve psikolojik etkilerini araştırmaya başladığını ifade etti.

        Aşkın 3 evreden oluştuğunu anlatan Öztürk, "İlk evre 'aşık olma', ikinci evre 'tutkulu aşk dönemi' son evre ise 'arkadaşça aşk dönemi'. Çoğu ilişki ilk 2 evre içinde bitiyor. Üçüncü evreye ulaşamıyor." dedi.

        Öztürk, aşkın erken evlerinde beyindeki serotonin hormonu seviyesinin azaldığına dikkati çekti.

        Bu hormonun azalmasının bireyde stres ve depresyonu artırdığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "Birey aşık olduğu kişiyi günün her saati düşünmeye başlıyor. Saplantılı bir dönem oluşabiliyor. Bu dönemlerde serotoninin azalmasıyla depresif duygu durumlarının içine giriliyor. Obsesif kompulsif bozuklukla benzer bir kimya beynimizde ortaya çıkmaya başlıyor. Aşkın stres boyutunu yansıtıyor. Aşkın erken evlerinde kortizol yüksek, stres faktörü çok. İlişki ilerleyip güven duyguları artıkça kortizol düşüyor, böylelikle stres düzeyi de azalıyor."

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