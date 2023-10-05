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        Edirne'den Beşiktaş'a taraftar desteği

        Edirne'de bir grup Beşiktaş taraftarı Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarını desteklemek için İstanbul'a yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:37
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        Edirne'den Beşiktaş'a taraftar desteği
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        Edirne'de bir grup Beşiktaş taraftarı Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarını desteklemek için İstanbul'a yola çıktı.

        Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Gurubu'nun ikinci hafta mücadelesi olan Lugano, Beşiktaş maçında takımlarına destek olmak için maça gitme kararı aldı.

        Meydanda bir araya gelen taraftarlar "Edirne köprüsü taştan, var mı büyük Beşiktaş'tan" pankartı açtı.

        Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Arif Kuday, İsviçre ekibi Lugano ile mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekibi desteklemek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Galatasaray Spor Kulübü'nün galibiyetini de tebrik eden Kuday, Edirne'den maça özel ve toplu araçlar ile 40'a yakın taraftarın katılacağını ifade etti.

        Beşiktaş'ın yanında olmak için İstanbul'a yola çıkacaklarını söyleyen Kuday, şunları kaydetti:

        "Kendi evimizde ilk maçımızı oynayacağız. İnşallah Türkiye'ye puanlar kazandırırız ve başarılı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Geçen akşam Galatasaray Spor Kulübümüz büyük bir zafer elde etti. Kendilerini kutluyoruz. Türkiye'ye puan kazandırdılar. Beşiktaş da ev sahibi olduğu ilk maçta inşallah güzel bir galibiyet alacak. Biz Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği olarak 22 kişi ile maça gidiyoruz. Edirne'den özel araçlarıyla gelen arkadaşlarımız ile birlikte toplamda 40 kişi takımımızı destekleyeceğiz."

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