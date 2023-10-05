Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriliyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Havsa'nın Abalar köyünde devam etti.

        Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'den Beşiktaş'a taraftar desteği
        Edirne'den Beşiktaş'a taraftar desteği
        Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
        Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
        "Beynin kimyasını değiştiren aşkın ilk evreleri stresli geçiyor"
        "Beynin kimyasını değiştiren aşkın ilk evreleri stresli geçiyor"
        Edirne'de, sulama kanalında oksijensiz kalan yüzlerce balık öldü
        Edirne'de, sulama kanalında oksijensiz kalan yüzlerce balık öldü
        Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen, vinçle çıkarıldı
        Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen, vinçle çıkarıldı
        Edirne'de Osmanlı çadırı ve çevresindeki alanın turizme kazandırılması öner...
        Edirne'de Osmanlı çadırı ve çevresindeki alanın turizme kazandırılması öner...